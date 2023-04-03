Російські окупанти вдарили по проспекту Індустріальний в Авдіївці, де поцілили у відомчий автобус.

Російські загарбники під час обстрілу Авдіївки поцілили в автобус компанії "Метінвест", внаслідок чого загинула жінка.

Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"Одна людина загинула, одна дістала поранень під час обстрілу Авдіївки російською окупаційною армією", - йдеться в повідомленні.

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Зокрема, російські окупанти вдарили по проспекту Індустріальний, поцілили у відомчий автобус, в якому на той час перебувало дві людини - водій і пасажирка.

"Водій залишився живим, а пасажирка, на жаль, отримала поранення, несумісні з життям", - повідомив Кириленко.

Війна в Україні - російські обстріли

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу, 2 квітня, через російські обстріли загинули 12 цивільних українців, ще 32 людини отримали поранення. Загалом, за даними Міноборони, російські війська обстріляли територію семи областей України.

Внаслідок мінометного обстрілу населених пунктів Херсонщини загинули двоє людей: 47-річний чоловік у Херсоні, та 75-річна жінка в с. Іванівка.

Авдіївка Донецької області також регулярно потерпає від російських обстрілів. Зокрема, 31 березня окупанти вдарили по Авдіївці з артилерії, внаслідок чого загинули дві людини, з них одне немовля.

26 березня російські загарбники завдали ракетного авіаудару по двох багатоповерхівках в Авдіївці. Загалом, одне влучання зафіксовано на території коксохімічного заводу, ще три ракети вдарили по центральній частині Авдіївки.

А 8 березня російські війська обстріляли Авдіївку, внаслідок обстрілу зруйновано будівлю заводоуправління коксохімічного заводу. З-під завалів врятували чотирьох цивільних, один із них перебуває в тяжкому стані.

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