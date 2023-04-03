Супротивники за минулу добу били по 92 українських населених пунктах.

За добу через російські обстріли в Україні загинули 12 цивільних, ще 32 поранено.

Як свідчать дані Ситуаційного центру Міністерства оборони України, протягом минулої доби - у неділю, 2 квітня, російські війська обстріляли територію семи областей України.

Загалом із різних видів озброєння (міномети, танки, САУ, артилерія, РСЗВ, ЗРК "С-300", БПЛА, тактична авіація) здійснено обстріли 92 населених пунктів, підтверджено ураження 74 об’єктів інфраструктури.

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"Попередньо, загинули 12 осіб та 32 поранено", - йдеться у повідомленні.

Війна Росії проти України - сьогодні це варто знати

Генштаб Збройних сил України вранці 3 квітня повідомив, що російські загарбники упродовж минулої доби завдали по українській землі 32 авіаційних та 5 ракетних ударів.

Вдень 2 квітня стало відомо, що вороги обстріляли центральну частину міста Костянтинівка Донецької області. Унаслідок ворожого обстрілу загинули 6 осіб, а 8 - отримали поранення.

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