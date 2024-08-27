Деталі атаки мають розкрити після завершення повітряної тривоги.

Вночі у понеділок, 26 серпня, російська загарбницька армія завдала удару по Кривому Рогу. Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

О 23:21 Суспільне повідомляло, що у Кривому Розі пролунали звуки вибухів. "Новини погані, конкретика після відбою. Всі вже на місці. Рятувальні та медичні служби рятують людей", - написав Вілкул у своєму Telegram-каналі.

Зазначимо, що просто зараз триває атака російських ударних безпілотників. Крім того, перед вибухом Командування Повітряних сил Збройних сил України попереджало про загрозу застосування балістичного озброєння з окупованого росіянами Криму.

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