Про постраждалих інформація уточнюється.

Ворог обстрілює центр Харкова з реактивних систем залпового вогню. Є влучання в житлові будинки та інші споруди.

Про це в Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.

Поки відомо про прильоти в Шевченківському районі. Внаслідок обстрілу постраждав дитсадок, а на одній із автозаправок почалася пожежа.

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"Про постраждалих інформація уточнюється", - написав Терехов.

ОНОВЛЕНО 14:55 Відомо про 10 поранених, щонайменше 3 з них - діти, зазначив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють медики та інші екстрені служби.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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