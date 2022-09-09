Ворог обстрілює центр Харкова з реактивних систем залпового вогню. Є влучання в житлові будинки та інші споруди.
Про це в Telegram повідомив мер міста Ігор Терехов.
Поки відомо про прильоти в Шевченківському районі. Внаслідок обстрілу постраждав дитсадок, а на одній із автозаправок почалася пожежа.
"Про постраждалих інформація уточнюється", - написав Терехов.
ОНОВЛЕНО 14:55 Відомо про 10 поранених, щонайменше 3 з них - діти, зазначив глава Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Інформація щодо постраждалих уточнюється. На місці працюють медики та інші екстрені служби.
Війна в Україні: актуальні дані
ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.
Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.
Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.
На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.
З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.