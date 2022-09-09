У населеному пункті підняли український прапор.

Збройні сили України звільнили від російських окупантів село Волохів Яр у Харківській області.

Про це повідомило Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України.

"Харківщина. Волохів Яр – наш", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що у населеному пункті піднято український прапор.

Нагадаємо, раніше в Генштабі ЗСУ повідомили, що на Харківському напрямку українські військові ведуть успішний контрнаступ і за три дні просунулися майже на 50 км. За даними розвідки, окремі ворожі підрозділи зазнали значних втрат.

Особовий склад окупаційних військ в цивільному одязі вдається до дезертирства і намагається повернутися на територію РФ.

8 вересня президент України Володимир Зеленський підтвердив звільнення Балаклії на Харківщині від російських окупантів. Балаклія перебувала в окупації півроку.

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