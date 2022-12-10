У місті понівечено 11 будинків, дитячий садок, адмінбудівлю, автостоянку, автомийку, газогін та лінії електропередач.

Внаслідок атаки російських окупантів по Нікополю поранено четверо людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"П'ять атак і четверо постраждалих. Ніч на Нікопольщині знову пройшла під обстріли важкої артилерії ворога. Росіяни ударили по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. Найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей. Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома. Ще двоє людей - 72-річний чоловік та 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості", - повідомив він.

Резніченко також розповів, що у місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Також, за його словами, російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.

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Він також наголосив, що у Марганецькій громаді люди вціліли. В інших районах ніч була тихою - без тривог і надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.

Удари по Нікополю

Це не вперше росіяни тероризують Дніпропетровську область. 9 грудня окупанти вчергове обстріляли Нікополь з РСЗВ "Град", накривши вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.

Війна в Україні – актуальні дані

Росіяни зосереджують сили на захопленні Донецької області та утриманні логістичних шляхів у Луганській області. Важкі бої тривають на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

Протягом доби ЗСУ відбили атаки ворога в районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.

За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, українські бійці уже впритул підійшли до Кремінної.

Разом з тим продовжується навчання "мобіків" на території Білорусі.

З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже 93 390 окупантів.

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