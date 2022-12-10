Внаслідок атаки російських окупантів по Нікополю поранено четверо людей, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"П'ять атак і четверо постраждалих. Ніч на Нікопольщині знову пройшла під обстріли важкої артилерії ворога. Росіяни ударили по двох громадах - Нікопольській та Марганецькій. Найбільше дісталося Нікополю. Там поранені четверо літніх людей. Подружжя рятувальники дістали з палаючої квартири. Медики надали їм допомогу. Чоловік та дружина лікуються вдома. Ще двоє людей - 72-річний чоловік та 86-річна жінка госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами. Стан середньої тяжкості", - повідомив він.
Резніченко також розповів, що у місті понівечені 11 багатоповерхових та приватних будинків. Також, за його словами, російські снаряди пошкодили і дитячий садок, адміністративну та офісну будівлі, автомийку, автостоянку, кілька автівок, газогін та лінії електропередач.
Він також наголосив, що у Марганецькій громаді люди вціліли. В інших районах ніч була тихою - без тривог і надзвичайних ситуацій. І на цю хвилину спокійно.
Удари по Нікополю
Це не вперше росіяни тероризують Дніпропетровську область. 9 грудня окупанти вчергове обстріляли Нікополь з РСЗВ "Град", накривши вогнем Мирівську, Червоногригорівську та Нікопольську громади.
Війна в Україні – актуальні дані
Росіяни зосереджують сили на захопленні Донецької області та утриманні логістичних шляхів у Луганській області. Важкі бої тривають на Бахмутському й Авдіївському напрямках.
Протягом доби ЗСУ відбили атаки ворога в районах населених пунктів Площанка, Невське, Білогорівка Луганської області та Яковлівка, Бахмутське, Підгородне, Бахмут, Опитне, Курдюмівка, Дружба, Невельське, Побєда і Новомихайлівка на Донеччині.
За словами голови Луганської ОВА Сергія Гайдая, українські бійці уже впритул підійшли до Кремінної.
Разом з тим продовжується навчання "мобіків" на території Білорусі.
З початку повномасштабного вторгнення ліквідовано вже 93 390 окупантів.