Наразі українські воїни вже у кількох кілометрах до міста.

Очільник військової адміністрації Луганської області Сергій Гайдай заявв, що українські воїни підійшли впритул до Кремінної - зараз вони в декількох кілометрах від міста.

"Наші війська в декількох кілометрах від Кремінної. Сподіваюсь, до Нового року ще будуть новини щодо деокупації населених пунктів регіону", - заявив Гайдай в ефірі телемарафону.

На його переконання, деокупація Луганської області буде дуже складною, адже росіяни добре підготувалися до оборони. За даними Гайдая, "свої останні підготовлені підрозділи росіяни розмістили біля Сватового та Кремінної".

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Втім, Гайдай переконаний, що зимова погода сприятиме швидкому руху техніки на фронті. А "бавовну" в тилу ворога забезпечать партизани.

Ситуація на Луганському напрямку: головні новини

Раніше Сергій Гайдай повідомляв, що російські окупаційні війська встигли достатньо потужно підготуватися, тому контранступ ЗСУ у Луганській області не є таким стрімким.

За даними британської розвідки, зараз в районі Сватового розгорнуто частини "елітної" 1-ї гвардійської танкової армії Росії.

Наразі по всій лінії фронту у Луганській області дуже поганий зв'язок, оскільки російські загарбники бояться місцевих партизанів.

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