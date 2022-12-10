Техніка прибула для постачання солдатів ЗС РФ, які тренуються на полігоні "Обуз-Лєсновський".

В Білорусь 8 грудня о 17:35 на залізничну станцію Полонка (Барановицький район, Брестської області) прибув черговий ешелон з технікою постачання ЗС РФ.

Як повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн", склад слідував із станції Селятино (Московська обл, РФ), на платформах перевозилося: більше 15 бензовозів, не менше 5 Камазів, 3 Урали і БТР-80А. Також у складі йшли 3 вантажних вагона.

"Зважаючи на безпосередню близькість залізничної станції Полонка до полігону "Обуз-Лєсновський" можна говорити, що техніка прибула для постачання солдатів ЗС РФ, які тренуються на цьому полігоні", - сказано в повідомленні.

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Зазначається, що основні залізничні станції навантаження та відправлення військових ешелонів, які прибувають до Білорусі з РФ з 14 жовтня це: Селятино, Щелково, Нара та Ільїно.

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Станом на 25 листопада київська влада повідомляла, що в даний час у Росії немає угруповань для нападу, але військові продовжують зміцнювати захист Києва.