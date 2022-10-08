Перехід на дипломатичне вирішення питання можливий, зазначив експерт.

Наразі світ не бачить підготовки Росії до завдання ядерного удару по Україні. Але США і НАТО вже готують військову відповідь у разі ескалації конфлікту.

Про це в ефірі FREEDOM розповів військовий аналітик Роман Світан.

"За півтора місяці нічого не змінилося. Ніде не відбувається ніяких дій з підготовки та використання ядерної зброї Росією. Ніяких - ні оперативно-тактичного, ні стратегічного значення. Якби був хоч найменший рух в нашу сторону, вже були б вжиті заходи превентивного характеру, і ми їх почули б", - сказав він.

Те, що президент Байден починає говорити в такому ключі більше, показує рішучість США відповісти на ядерну загрозу РФ, зазначив Світан. "Він (Байден) попереджає РФ, що будь-який їхній (росіян) рух у бік ескалації ядерного питання призведе до армагедону, який буде пов'язаний з Росією", - додав експерт.

"За кілька годин буде знищена вся російська армія у всіх місцях її дислокації", - пояснив Світан.

Перехід на дипломатичне вирішення питання можливий, сказав експерт, але тільки в певній послідовності. Йдеться про повне виведення військ РФ і заміну правлячої верхівки.

"Сьогодні Україна вже звертається до військових Росії, оскільки керівництво армією може замінити на певному етапі так звану "світську" владу", - сказав Світан.

Загроза ядерного удару Росії - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. В цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на свою територію.

Проте результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США й союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати загарбані Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін до цього вдасться.

Всього, на думку Інституту вивчення війни, існує тільки два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Проте жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ у нинішньому стані просто нездатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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