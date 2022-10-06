Серед варіантів-ядерний удар по російських військах.

У разі ядерного удару Росією по Україні Сполучені Штати та їхні західні союзники можуть вдарити ядерною зброєю і по території самої РФ. Але це загрожує ескалацією конфлікту і початком Третьої світової.

Про це пише The Sun.

На думку експерта з національної безпеки США Джеффрі Едмондса, завдання ударів по цілях всередині Росії ядерною зброєю навряд чи буде розглядатися президентом США як життєздатний варіант.

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Інший варіант для Заходу - знищення армії Путіна.

Раніше колишній директор ЦРУ і генерал армії у відставці Девід Петреус заявив, що США і їхні союзники знищать російські війська і техніку в Україні, якщо Путін запустить ядерну бомбу.

За його словами, хоча Україна ще не є членом НАТО, "відповідь США і НАТО" буде доречною, якщо Росія застосує ядерну зброю.

Ймовірність того, що радіація досягне країн НАТО, може бути сприйнята як напад на члена НАТО.

Третій варіант, розглянутий експертами, - потоплення Чорноморського флоту. The Sun цитує Петреуса, який заявив, що "США і їх союзники також потоплять Чорноморський флот, якщо Путін запустить ядерну бомбу".

Знищення флоту ускладнило б переміщення військ і техніки по морю, а знищення Військово-Морських сил означало б також знищення авіаційного полку Чорноморського флоту.

НАТО також може вибрати удар у відповідь звичайний точковий удар по кораблю ВМФ Росії або по ВПС Москви.

Експерт з Інституту миру США Мері Гланц вважає, що Захід також може ліквідувати російські підрозділи, відповідальні за застосування ядерної зброї: "Це покаже світу, що Сполучені Штати серйозно ставляться до захисту держав, які відмовляються від розробки і застосування ядерної зброї".

Відзначається, що на сьогодні США розмістили близько 100 одиниць тактичної ядерної зброї в країнах НАТО і можуть використовувати їх для дій у відповідь проти російських військ. Цей тип ядерної зброї призначений для більш обмеженого впливу на поле бою.

На думку деяких експертів, це "продемонструє рішучість і нагадає Москві про небезпеку її дій".

Очікується, що Захід також посилить санкції проти Росії. Але у аналітиків з цього приводу є питання.

"Неясно, чи будуть потенційні ядерні держави, що спостерігають за реакцією на напад Росії, вважати це достатнім захистом неядерної держави", - зазначила Гланц.

Малоймовірним залишається варіант, що Захід нічого не зробить у відповідь на ядерну атаку Росії.

Цілком імовірно, що НАТО і Сполучені Штати відреагують у тій чи іншій формі, якщо Путін натисне ядерну кнопку. Наприклад, Захід може продовжити надавати військову допомогу українцям, не загострюючи війну ударами по Росії, або ввести нові масштабні санкції, пишуть журналісти.

П'ятий варіант передбачає закінчення війни таким чином, щоб дати російському керівництву "вихід" з конфлікту. Але цей крок з боку Заходу показав би, що ядерний шантаж працює.

"Хоча цей варіант здається розумним, враховуючи рівень руйнувань і витрати ескалації, він має серйозні проблеми і наслідки для міжнародної безпеки", - заявив Едмондс.

Він пояснив, що Росія хотіла б врегулювання шляхом переговорів, яке поклало б край співпраці в галузі безпеки між США, Україною і НАТО і визнало б володіння Росією Кримом і Донбасом.

"Враховуючи успіхи України у захисті своєї країни досі, це не здається політично можливим або бажаним з точки зору українського керівництва", - сказав він.

Загроза ядерного удару Росії - що відомо

21 вересня російський президент Володимир Путін разом з оголошенням в країні часткової мобілізації пригрозив Заходу ядерною зброєю.

Цьому слідували спроби Кремля анексувати захоплені українські регіони. В цьому контексті російські чиновники почали заявляти, що РФ застосує ядерну зброю у разі посягання на свою територію.

Проте результатів псевдореферендумів світ не визнає, а США й союзники погодилися, що Україна повинна деокупувати загарбані Москвою території.

Західні аналітики погоджуються з твердженням, що ядерний шантаж радше свідчить про непросте становище, у якому опинилась армія Росії на полі бою.

Разом з тим в українській розвідці допускають, що одного дня РФ може застосувати зброю масового знищення. США вже пригрозили "катастрофічними наслідками", якщо Путін до цього вдасться.

Всього, на думку Інституту вивчення війни, існує тільки два варіанти застосування ядерної зброї: вздовж лінії фронту і масованого удару по всій Україні. Проте жоден з них не дасть Росії реальної переваги на полі бою, оскільки ЗС РФ у нинішньому стані просто нездатні вести бій в ураженій радіацією зоні, а самі удари не дозволять повністю захопити Україну.

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