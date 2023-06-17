У росіян в той же час з'явилися великі проблеми.

Україні для успішного контрнаступу буде необхідна якісна підтримка з повітря. Захід натомість надав ЗСУ фінансову і військову підтримку, але від негайних поставок F-16 відмовився, йдеться у матеріалі Sky News.

Аналітики зауважують, що в цей же час, з початку української наступальної операції, російська авіація посилила свою присутність у повітряному просторі над лінією фронту. Хоча до цього окупанти використовували літаки в основному для запуску ракет великої дальності по всій території України.

"Перевага в повітрі - це ступінь панування, що дозволяє проводити операції одній стороні і пов'язаним з нею наземним, морським і повітряним силам в даний час і в даному місці без заборонного втручання з боку протиборчих військово-повітряних сил, - йдеться у матеріалі.

Успішні наземні операції без місцевої переваги в повітрі дуже складні, пояснюють аналітики. Через відсутність панування в небі ЗСУ змушені вести контрнаступ без ефективної підтримки з повітря.

І хоча Україні як альтернативу надали системи ППО, що позначилося і на втратах російської авіації, в цілому РФ "може відносно безкарно діяти над південним сходом України" і підтримує російські війська на полі бою.

Разом з тим аналітики вказують, що і у росіян з'явилися проблеми - вони переважно без належної підготовки і досвіду ефективної безпосередньої авіаційної підтримки, що призводить до "дружнього вогню".

Якби російські пілоти були краще навчені, результати для України могли б бути руйнівними, вважають експерти.

Контрнаступ ЗСУ - останні новини

На початку червня ЗСУ почали активне просування відразу на декількох напрямках на фронті, що західні аналітики визнали початком давно анонсованого контрнаступу.

Наразі запеклі бої ведуться на півдні України. Згідно з вечірнім зведенням Міноборони, Сили оборони мали тактичний успіх, просувалися на кожному напрямку на відстань близько двох кілометрів і закріплюються там.

До причин, які ускладнюють Україні контрнаступ, аналітики зараховують, в тому числі, фортифікаційні споруди росіян. Британська розвідка ще взимку вказувала, що з літа 2022 року Росія побудувала одну з наймасштабніших систем військово-оборонних споруд у світі за багато десятиліть.

Крім того, контрнаступ може бути ускладнено через широке застосування окупантами засобів РЕБ. Це обладнання ускладнює для українців використання високоточних боєприпасів і сильно порушує український зв'язок.

Ці фактори на практиці виявилися великою проблемою. Наприклад, 47-ма бригада ЗСУ під час таких атак біля Малої Токмачки втратила перші Bradley і Leopard, а у 37-й - з майже 50 осіб після штурмів залишилися 20 бійців (інші або поранені, або вбиті, або захоплені в полон).

У відповідь ЗСУ продовжують "виносити" окупантів цілими угрупованнями з далекобійних РСЗВ. Нещодавно було підтверджено найсмертоносніший удар HIMARS за всю повномасштабну війну у районі Кремінної.

Тим часом західні аналітики констатують зникнення "імпульсу" українського контрнаступу, хоча тут же відзначають, що робити які-небудь висновки поки зарано - Україна розвідує "слабкі" місця в обороні окупантів.

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