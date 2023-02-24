У ISW вважають, що РФ не буде безпосередньо атакувати Молдову.

Росія створює умови для військових операцій "під фальшивим прапором" на кордоні з Чернігівською областю і в Молдові на річницю повномасштабного вторгнення в Україну, вважають експерти Інституту вивчення війни.

Аналітики зазначають, що українська розвідка напередодні фіксувала на кордоні в районі Чернігівської області колони російської техніки без розпізнавальних знаків і з окупантами у формі, схожій на "піксель" ЗСУ.

Цією провокацією Росія спробує примусити Білорусь вступити у війну проти України або скувати сили ЗСУ у вказаній ділянці фронту, щоб послабити оборону на сході, пояснюють експерти.

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Крім того, Інститут вивчення війни не виключає провокацій в окупованому Придністров'ї. Напередодні Міноборони РФ звинуватило Україну у нібито підготовці вторгнення в Молдову, цим Кремль намагався спотворити слова Зеленського, який запропонував військову допомогу Майї Санду в боротьбі з окупантами.

Разом з тим в ISW вважають, що РФ не буде безпосередньо атакувати Молдову, оскільки для цього у Москви немає військового потенціалу.

Що Росія готує 24 лютого - думки військових та експертів

І військові, і експерти погоджуються, що Росія, найімовірніше, здійснить на честь річниці вторгнення в Україну, 24 лютого, нову масовану атаку.

Через загрозу нових обстрілів українські школи цього дня перевели на дистанційне навчання.

Однак напередодні з'явилися повідомлення від розвідки і Генштабу про підозрілі нові переміщення російських військ поблизу Чернігівської області.

Крім того, останній тиждень не вщухали розмови про спроби Росії дестабілізувати ситуацію в Молдові, в тому числі шляхом залучення гібридних сил в Придністров'ї.

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