Росія повинна вийти з цієї війни максимально ослабленою, вважає Кваснєвський.

Війна в Україні триватиме роки, але відносини між росіянами та українцями не стануть кращими протягом найближчих десятиліть.

Таку думку в інтерв'ю Rzeczpospolita озвучив 13-й президент Польщі (1995-2005) Александр Кваснєвський.

На його думку, "конфлікт триватиме довго". На уточнювальне запитання про те, чи йдеться про десятки років, він відповів: "У сенсі конфлікту між народами – так".

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"Це питання поколінь. Війна на роки, конфлікт на покоління. Війна закінчиться якимось перемир'ям, Угодою, а конфлікт між росіянами і українцями, рівень ненависті, яку спровокував Путін, такий, що для встановлення миру будуть потрібні покоління", – вважає він.

Колишній президент Польщі також наголосив, що "Росія повинна вийти з цієї війни настільки ослабленою", щоб не було необхідності звертати увагу на її згоду або незгоду щодо питань на кшталт вступу України в НАТО.

Кваснєвський також прогнозує, що після війни Україна стане найсильнішою армією Європи.

Влітку він прогнозував, що російський диктатор Володимир Путін боїться поразки в Україні, проте перемогти теж не зуміє, тому розтягуватиме війну на місяці.

Закінчення війни в Україні - прогнози

У жовтні голова української розвідки Кирило Буданов прогнозував, що взимку війна стихне, а вже навесні Україна звільнить свої території. У грудні він прогнозував, що Україна поверне тимчасово окупований Крим військовою силою і дипломатією. У ГУР МО пояснювали, що озвучені ним прогнози базуються на розвідданих, аналізі обстановки на полі бою і міжнародної ситуації. На початку року він заявив, що Росія в 2023 році зосередиться на повній окупації Донецької та Луганської областей, а також сказав, що Україна "повинна зробити все, щоб до літа Крим повернувся додому".

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що раніше озвучені прогнози, що українські захисники зможуть вийти на кордони 1991 року до літа, вже не є актуальними. На його думку, гаряча фаза війни в Україні може закінчитися до осені. При цьому аналітики ISW припускали, що восени, під час масштабних спільних навчання Росії та Білорусі, зросте загроза для України з боку РБ.

Генерал США у відставці Бен Ходжес вважає, що в 2023 році війна між Росією і Україною стане більш запеклою. А аналітики британської газети Financial Times вважають, що Росія намагається перегрупуватися і готується до затяжної війни, так що бойові дії триватимуть весь рік.

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