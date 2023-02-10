Він вважає вступ України до НАТО після війни неминучим.

За підсумками війни, розв'язаної Росією, Україна стане найсильнішою армією Європи, вважає колишній президент Польщі (1995-2005) Олександр Кваснєвський.

В інтерв'ю Rzeczpospolita він зазначив, що українські військові добре освоюють нову техніку.

"З початку цієї війни українці використали те, що отримали. Немає нічого з того, чого боявся Захід: що це будуть викинуті гроші, викинута зброя тощо. Українці вміють цим користуватися, з них виходять видатні воїни. .... Немає сумнівів, що коли ця війна закінчиться, у нас буде найсильніша і найдосвідченіша армія в Європі - і це буде українська армія", – сказав він.

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Він також вважає вступ України до НАТО після війни неминучим.

"Нам з міркувань безпеки і через те, що сталося, буде потрібна Україна",-сказав він.

Україна в рейтингу найсильніших армій світу

Війна в Україні стала випробувальним полігоном для новітніх військових розробок - як власне українських, так і західних. Це констатували як іноземні ЗМІ, так і українська влада. Влітку 2022 року Міністр оборони Олексій Резніков також заявляв, що сьогодні Україна — це величезний полігон, де випробовуються сучасні технології військового характеру.

Зокрема, війна в Україні унікальна тим, що це перша масштабна війна безпілотників. Безпілотники інтегровані в кожен етап бойових дій.

За рік повномасштабної війни Збройні Сили України, які протягом довгих років покращували свої позиції в рейтингу армій світу Global Firepower, піднялися з 22-го на 15-е місце

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