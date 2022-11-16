Падіння ракети відбулося на тлі найбільшого масованого удару Росії по Україні.

Україна повідомила США та союзників про спробу перехопити російську ракету поблизу місця удару в Польщі, пише CNN з посиланням на американського чиновника.

Неясно, чи це та ж сама ракета, яка впала в Польщі, але ця інформація послугувала за основу для поточної оцінки удару США, зазначає видання.

Американський чиновник послався на вчорашню оцінку президента США Джо Байдена, який заявив, що "з точки зору траєкторії малоймовірно, що вона була випущена з Росії".

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Ракета влучила по території Польщі: що відомо

Вчора ввечері, 15 листопада, польські ЗМІ повідомили про вибухи на фермі в Люблінському воєводстві за 8 км від України та двох загиблих. На місце інциденту прибули військові та правоохоронці. Агентство AP з посиланням на джерела в американській розвідці писало про падіння російських ракет на території Польщі.

Падіння ракет відбулося на тлі найбільшого масованого удару Росії по Україні. Під вогонь ворога, зокрема, потрапила і Львівська область, яка межує з Польщею.

У Росії всі звинувачення заперечували, традиційно заявляючи про "провокації".

Сьогодні, 16 листопада, в МЗС Польщі заявляли, що йдеться про ракету російського виробництва. Президент Дуда пізніше поінформував, що немає точної інформації, хто саме запустив ракету.

Американський президент Джо Байден назвав "малоймовірним" те, що ракета, що впала в Польщі, була випущена з Росії. Разом з тим в США також розглядають версію, що ракети були випущені українськими ППО.

У Польщі не вважають ракетну атаку навмисним нападом. Водночас генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, РФ несе повну відповідальність за атаки. Альянс розгорне сили ППО на східному фланзі.

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