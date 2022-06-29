В результаті приблизно тижня вуличних боїв ворог зазнав втрат у вмотивованій підготовленій піхоті.

З 4 квітня найдальше просування російських військ на найголовнішій ділянці на Донбасі склало 25 км.

Про це розповів радник голови ОП Олексій Арестович.

"Друга армія світу б'ється за гаражний кооператив на сході Сєвєродонецька і нарешті його взяла... Ну як взяла?! Ми ж його спеціально робили як пастку: затягли туди їхні частини, сконцентрували зусилля і вдарили з усіх боків. В результаті приблизно тижня вуличних боїв вони зазнали втрат в мотивованій підготовленій піхоті. А коли ми зрозуміли, що завдання виконане - відійшли з Сєвєродонецька", - пояснив він.

Зараз російські війська сконцентрували війська близько 20 БТГ в напрямку Попасної та Лисичанська, додав Арестович: "Частиною рухаються в бік Бахмута, частиною - на перерізання доріг і частиною підійшли до південних околиць Лисичанська. Там зараз йдуть бої".

"Лисичанськ ми утримуємо поки. З одного боку, ситуація здається тривожною, тому що між північним російським угрупуванням (за Сіверським Донцем) і південним всього 18 км. З іншого, зберігається управління, командування діє відповідно до задуму... Ситуація керована, хоча вельми складна", - запевняє Арестович.

Радник глави ОП зазначив, що питання в тому, яку ціну російське військово-політичне командування платить за окупацію невеликого міста.

"За весь час "взяття" Сєвєродонецька російські війська провели чотири ротації. І ті, хто йшов, мали 40-70% втраченої техніки й особового складу в БТГ. Не можна таку ціну платити за тактичний успіх", - сказав він.

Крім того, навіть якщо ворогові вдасться захопити Луганську область, в Донецькій його чекає ще "чотири Лисичанська".

"Що буде з Донецькою областю? Там їх чекає чотири "Лисичанська". Уявляєте перспективи їхнього взяття? А Слов'янськ підготовлений до оборони так само, як і Краматорськ. Армія зітреться такими темпами... Вони (росіяни - УНІАН), звичайно, пруть. Протягом року при збереженні таких темпів вони пройдуть ще 75 км", - додав Арестович.

Війна в Україні: актуальні дані

Росія зосередила всі зусилля на окупації Лисичанська - останнього бастіону на шляху захоплення всієї Луганської області. Зараз у тих районах тривають бої.

З 25 червня окупанти просунулися на 2 км біля Лисичанського НПЗ на південь від міста, пишуть британські розвідники.

На Сіверському напрямку противник утримує в прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій та підрозділів повітряно-десантних військ.

На Бахмутському напрямку загарбники намагаються закріпитися в районі Вуглегірської ТЕС.

Російські війська продовжують ракетний терор українських міст, не рахуючись з жертвами серед цивільних. Сьогодні вранці ворог ударив по багатоповерхівці Миколаєва, а ракета, випущена в бік Одеської області, була перехоплена силами ППО.

У боях ЗСУ ліквідували вже 35 450 окупантів і знищили тисячі одиниць техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: