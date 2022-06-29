На місці триває пошуково-рятувальна робота.

У Миколаєві сьогодні зранку прогриміли потужні вибухи, російські окупанти влучили у житлову багатоповерхівку.

Про це повідомив міський голова міста Олександр Сєнкевич у Telegram.

"Зранку у Миколаєві прогриміли потужні вибухи. На місця вже виїхали рятувальники та медики", - наголосив мер.

Міський голова просить всіх залишатись в укриттях і не виходити на вулицю до завершення повітряної тривоги.

"Всю інформацію повідомлю згодом", - додав він.

Пізніше Сєнкевич додав, що "маємо влучання у житлову багатоповерхівку".

На місці триває пошуково-рятувальна робота.

"Не публікуйте адресу і фото з місць обстрілів, не наражайте на небезпеку тих, хто зараз там рятує людей", - наголосив він.

Як раніше повідомляв УНІАН, ввечері 28 червня у Дніпрі та Миколаєві одночасно пролунали вибухи, що супроводилися задимленням.

Мер Дніпра Борис Філатов згодом уточнив, що ракета влучила у місцеве СТО, де в той час перебували робітники. Жодної зброї та військових на станції не було, додав Філатов, підприємство займалось ремонтом цивільних автомобілів.

Загалом російські терористи випустили шість ракет по області, половину вдалося перехопити системами ППО, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Олексій Резніченко.

У свою чергу Миколаївська обласна держадміністрація повідомила, що Миколаїв та передмістя зазнали масованого ракетного обстрілу з берегового ракетного комплексу "Бастіон", який російські війська розташували на окупованій Херсонщині.

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