На росію поїде новий "вантаж 200" / фото УНІАН

За минулу добу знищено 200 російських загарбників.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 червня орієнтовно склали:

- особового складу - близько 35 тис. 450 (+200) осіб ліквідовано,

- танків ‒ 1572 (+5) одиниць,

- бойових броньованих машин - 3720 (+16) одиниць,

- артилерійських систем – 781 (+3) одиниць,

- реактивних систем залпового вогню - 246 (+3) одиниць,

- засоби ППО - 103 (+1) одиниць,

- літаків – 217 одиниць,

- гелікоптерів – 185 одиниць,

- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 640 (+4),

- крилаті ракети - 142 (+3),

- кораблі/катери - 14 одиниць,

- автомобільної техніки та автоцистерн - 2598 (+9) одиниць,

- спеціальна техніка - 61 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.

Втрати Росії в Україні станом на 29 червня / інфографіка УНІАН

Раніше британська розвідка попередила, що ЗС РФ наблизилися до Лисичанська.

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