За минулу добу знищено 200 російських загарбників.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у соціальній мережі Facebook.
Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 29 червня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 35 тис. 450 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1572 (+5) одиниць,
- бойових броньованих машин - 3720 (+16) одиниць,
- артилерійських систем – 781 (+3) одиниць,
- реактивних систем залпового вогню - 246 (+3) одиниць,
- засоби ППО - 103 (+1) одиниць,
- літаків – 217 одиниць,
- гелікоптерів – 185 одиниць,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 640 (+4),
- крилаті ракети - 142 (+3),
- кораблі/катери - 14 одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2598 (+9) одиниць,
- спеціальна техніка - 61 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Раніше британська розвідка попередила, що ЗС РФ наблизилися до Лисичанська.