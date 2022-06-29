Російські війська обстріляли з артилерії позиції Сил оборони України в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

Біля державного кордону з Сумською областю російські окупанти розмістили реактивні системи залпового вогню "Град".

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ в соціальній мережі Facebook.

За даними Генштабу, на Сіверському напрямку противник продовжує утримувати в прикордонних районах на території Брянської та Курської областей до трьох батальйонних тактичних груп зі складу 1-ї танкової та 20-ї загальновійськової армій і підрозділів повітряно-десантних військ.

Окупанти обстріляли з артилерії позиції Сил оборони України в прикордонних районах Сумської та Чернігівської областей.

"З метою вогневого ураження прикордонних районів Сумської області відзначено розгортання в безпосередній близькості до державного кордону України реактивних систем залпового вогню "Град", - йдеться у зведенні.

На харківському напрямку, додають у Генштабі, підрозділи противника основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих позицій. З метою уточнення становища українських військ ворог провів повітряну розвідку в районах населених пунктів Циркуни, Кутузівка.

Крім того, на Слов'янському напрямку окупанти основні зусилля зосереджують на веденні штурмових дій з метою виходу на рубіж Богородичне – Краснопілля та створення умов для подальшого наступу на Барвінкове та Слов'янськ.

Також вони здійснювали обстріли позицій українських військ в районах населених пунктів Маяки та Серебрянка.

"В рамках логістичного забезпечення та комплектування військ, які зазнали втрат, противник перемістив в певні райони озброєння і військову техніку", - йдеться у зведенні.

Окремо сказано, що на Волинському та Поліському напрямках триває перевірка бойової готовності Збройних сил Білорусі. За наявною інформацією, на період з 28 червня по 16 липня в Гомельській області сплановано проведення військових зборів з військовозобов'язаними. За планами зборів будуть відпрацьовані питання формування окремих стрілецьких батальйонів територіальних військ, проведення бойового злагодження, а також організації охорони та оборони об'єктів.

Зберігається загроза авіаційних і ракетних ударів з території Білорусі по об'єктах на території України.

Ситуація на Сумщині:

23 червня російські загарбники застосували заборонені фосфорні снаряди для обстрілу Сумщини.

24 червня окупанти обстріляли з артилерії Бояро-Лежачі на Сумщині.

25 червня ворог завдав ударів некерованими ракетами з вертольотів по Краснопільській громаді Сумської області. Російські вертольоти здійснили шість пусків по українській території.

Українські прикордонники пояснили, навіщо війська РФ залишаються біля Сумщини та Чернігівщини.

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