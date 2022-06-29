Удар по густонаселеному Кременчуку о 16: 00 ракетою, у якої похибка влучення 600 метрів - це злочин.

За чотири дні по території України була випущена 131 російська ракета.

Про це розповів радник голови ОП Олексій Арестович.

Удар по ТРЦ в Кременчуці показав, що в Кремлі точно не зважають на жертви в Україні серед цивільних, зазначив він.

Арестович нагадав, що по Кременчуку вдарили двома ракетами. Одна потрапила в машиноремонтний завод, друга - в ТЦ.

"Є три версії того, що відбувається: били по заводу, але потрапили в ТЦ і завод; били по ТЦ, але потрапили і в завод; цілилися в обидва об'єкти відразу. У будь-якому випадку це порушує принципи ведення війни і людську мораль. Хоча ми давно знаємо, що кремлівських це не стосується", - зазначив він.

Радник глави ОП додав, що удар по густонаселеному місту о 16:00 ракетою, у якої похибка попадання 600 метрів - це злочин.

"Такі ж, як і бомбардування пологових будинків і драмтеатру в Маріуполі. Такі ж злочини, як у Бучі. Щодня російська армія пускає ракети по Харкову і Миколаєву, по Києву, Дніпру, Одесі та іншим містам", - нагадав Арестович.

Бомбардування українських міст спрямовані на залякування, щоб українці зламалися.

"Але ми не зламалися в лютому-березні, ми не зламаємося і зараз", - підкреслив Арестович.

Удар по ТЦ в Кременчуці - що відомо

27 червня в результаті ракетного обстрілу збройними силами РФ Кременчук Полтавській області повністю зруйнований Торговий центр. Повідомлялося про 18 загиблих, десятки постраждалих.

За даними командування Повітряних сил, ракети Росія випустила з далеких бомбардувальників Ту-22М3. Літаки злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Президент України Володимир Зеленський назвав це одним з найбільш зухвалих терористичних актів в історії Європи. Як заявив радник глави офісу президента України Олексій Арестович, Україна відповість на удар по ТЦ в Кременчуці.

Вас також можуть зацікавити новини: