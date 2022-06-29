Мета російських окупантів - оточити місто Лисичанськ.

Російські загарбники мають частковий успіх на Бахмутському напрямку та закріплюються у районі Вуглегірської ТЕС.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, на Донецькому напрямку основні зусилля ворога зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення міста Лисичанськ.

Так, на Лисичанському напрямку ворог продовжує наступ у напрямку Вовчоярівка – Верхньокамʼянка.

Також на Бахмутському напрямку веде наступ у напрямках Мідна Руда – Клинове. Окупанти мають частковий успіх, закріплюються у північній частині Клинового та поблизу траси Е-40 (у районі Вуглегірської ТЕС).

"З метою збереження темпу наступу на зазначеному напрямку окупанти посилили угруповання однією батальйонною тактичною групою", - йдеться у зведенні.

Крім того, на Новопавлівський напрямок окупанти перемістили до двох батальйонних тактичних груп з Авдіївського та Бахмутського напрямків.

Водночас на Авдіївському, Курахівському та Запорізькому напрямках ворог активних дій не вів. Окупанти здійснюють систематичний вогневий вплив з метою сковування підрозділів Сил оборони України та недопущення їх перекидання на інші напрямки.

На Південнобузькому та Таврійському напрямках підрозділи загарбників основні зусилля зосереджують на утриманні раніше зайнятих рубежів, недопущенні проведення українськими військами контрнаступальних дій у Херсонській та Миколаївській областях.

На Криворізькому напрямку ворог, з метою посилення своїх підрозділів, перемістив у визначений район до однієї батальйонної тактичної групи.

"Наші літаки та гелікоптери продовжують завдавати авіаційних ударів по скупченнях живої сили та військової техніки противника на визначених напрямках. Окупанти й далі зазнають значних втрат у боях із Силами оборони України", - наголошується у зведенні.

Як раніше повідомляв УНІАН, голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук повідомив, що 28 червня російські війська вдарили по території Криворізької ТЕС.

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