Російські війська з 25 червня на 2 км просунулися в бік міста.

Російські загарбницькі війська з 25 червня на 2 км просунулися в бік Лисичанська.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великобританії в мікроблозі Twitter з посиланням на дані розвідки.

"Російські сили продовжують отримувати поступові успіхи в їх зусиллях по оточенню міста Лисичанськ. З 25 червня 2022 року російські сили просунулися далі ще на 2 км біля Лисичанського нафтопереробного заводу на південь від міста", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генерального штабу ЗСУ, на Донецькому напрямку основні зусилля противника зосереджені на веденні бойових дій на Лисичанському та Бахмутському напрямках з метою оточення Лисичанська.

Нагадаємо, 27 червня окупанти вдарили з "ураганів" по місцю, де жителі Лисичанська набирають воду для своїх потреб. Як наслідок, вісім людей загинули на місці, серед них одна дитина. Ще 21 людину поранено. Травми різного ступеня тяжкості. Люди госпіталізовані в лікарню в Краматорську.

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