Наразі ведеться робота, аби скласти точні списки українських військових, які перебували в Оленівці у день теракту.

В полку "Азов" наразі мають попередні відомості про загибель щонайменше 41 українського військового внаслідок вчинення росіянами теракту в колонії в Оленівці на окупованій Донеччині.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йшлося під час онлайн-прес-конференції командирів полку "Азов".

За словами начальника штабу полку "Азов" Богдана "Тавра" Кротевича, про те, що сталося в Оленівці, вдалося дізнатися вже в Чернігові, після повернення з полону.

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"Ми особисто думали, що нас міняють останніми", - зазначив Кротевич.

Він сказав, що наразі ведеться робота, щоб скласти точні списки українських військових, які перебували в Оленівці у день російського теракту. Чіткої відповіді щодо кількості загиблих наразі надати неможливо.

"Стосовно Оленівки і стосовно теракту – спочатку збирав списки я. Спочатку мені дали списки ті, які виклала Російська Федерація. Наразі ми провели опитування. Вони ще не завершені. По списках Російської Федерації, я точно не пам'ятаю, там 53 або 54 людини. За нашими списками, поки що 41 військовослужбовець. Але ми не усіх опитали. Списки збираються робота ведеться", - наголосив Кротевич.

За його словами, є інформація, що під час теракту в Оленівці одного з поранених вивозили в лікарню.

"Він був тяжкопоранений, але живий. Після того, як його вивезли у лікарню, його доля невідома", - додав він.

Теракт в Оленівській колонії та обмін полоненими

У ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка у Донецькій області стався вибух, в результаті якого зруйнована будівля, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Одразу після вибуху Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

3 серпня агентство Reuters повідомило, що генеральний секретар ООН Антоніу Гуттеріш заявив про запуск місії зі встановлення фактів стосовно вбивства українських військовополонених в Оленівці.

13 вересня представник Головного управління розвідки Андрій Юсов зазначив, що в колонії окупованої Оленівки покращили побутові умови для полонених напередодні ймовірного візиту місії ООН.

21 вересня відбувся черговий обмін полоненими, в рамках якого звільнено 215 українських захисників. Серед них – восьмеро поранених під час теракту в Оленівці.

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