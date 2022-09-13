В ГУР сподіваються на об'єктивну роботу місії ООН, якщо її візит до Оленівки таки відбудеться.

В колонії окупованої Оленівки на Донеччині покращили побутові умови для полонених напередодні ймовірного візиту місії ООН, який може відбутись найближчим часом.

Про це розповів представник Головного управління розвідки Андрій Юсов, повідомляє Суспільне.

За його словами, є інформація, що віднедавна почали покращувати побутові умови в колонії Оленівки.

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"Вперше за дуже довгий період навіть перукаря запросили. Раціон харчування покращується. Враховуючи, що росіяни вміють робити показуху, це може свідчити про те, що вони готуються до візиту місії. Він може відбутись. Це дуже добре, і ми сподіваємось, що її робота буде об'єктивною", - сказав Юсов.

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка на Донеччині в результаті вибуху було зруйновано будівлю, де утримувалися виведені з заводу "Азовсталь" українські військовополонені.

Одразу після вибуху Росія звинуватила Збройні сили України в обстрілі виправної колонії. За даними російської сторони, загинули понад 50 українських захисників, кількість поранених невідома. Українські силові структури назвали вибух в Оленівці російським терористичним актом для приховування військових злочинів, дискредитації ЗСУ, зриву постачання зброї.

Українська сторона так і не отримала офіційних відповідей від Росії щодо списків загиблих і поранених в результаті теракту.

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