Представникам України досі не дають зустрітися з пораненими.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що для розслідування теракту в Оленівці чекають приїзду окремої Місії ООН.

Про це омбудсмен розповів в ефірі інформаційного телемарафону 16 серпня.

"На Міжнародний Комітет Червоного Хреста не покладаю багато надій, у них в мандаті такого немає. А от якраз ми чекаємо приїзду саме окремої місії ООН, яка створена на підставі заяви генерального секретаря і рішення генерального секретаря ООН, яка якраз і буде розслідувати юридично, що там сталося", - акцентував Лубінець.

Він додав, що комітет Червоного Хреста, тривалий час не міг підтвердити офіційно, що РФ не допускає їх ні до Оленівки, ні до українських поранених військовослужбовців, ні до інших військовополонених та цивільнополонених, яких тримають на тимчасово окупованих територіях і на території РФ.

"Нарешті МКЧХ виконає свою місію і потрапить до Оленівки. Чому я кажу нарешті, тому що публічно я неодноразово звертався до Міжнародного Комітету Червоного Хреста, щоб вони публічно підтвердили інформацію, що російська сторона їх не допускає ні до Оленівки, ні до наших поранених військовослужбовців, ні взагалі до всіх тих, хто тримається на тимчасово окупованих територіях і на території РФ, як військовополонених, так і цивільнополонених", - сказав Лубінець.

Омбудсмен зауважив, що представникам України досі не дають зустрітися з пораненими полоненими.

"Що відомо відносно поранених, по-перше ми бачимо неспівпадіння з списків поранених і загиблих, які офіційно оприлюднила російська сторона через засоби масової інформації РФ. Саме тому не дають зустрітися з нашими пораненими після Оленівки, саме для того, щоб ми не отримали додаткової інформації. Окрім того, на даний час через свої контакти, про які я не можу публічно говорити, і я, і військова розвідка займаємось і прикладаємо багато зусиль з тим, щоб дійсно встановити, що там насправді відбулося. Хоча по всіх фактах наші військові експерти зробили висновок, що це була зрежесована, ретельно підготована провокація і військовий злочин (РФ - УНІАН) додатковий, де в середині був підірваний пристрій, який дає дуже високу температуру. З цими висновками, наскільки мені відомо, погодились всі міжнародні експерти, долучені до цієї справи", - акцентував Лубінець

Як повідомляв УНІАН, у ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії в окупованому селищі Оленівка внаслідок вибуху була зруйнована будівля, де утримувалися виведені з "Азовсталі" військовополонені.

Росія звинуватила ЗСУ в обстрілі виправної колонії та повідомила про загибель понад 50 українських захисників. В Україні назвали вибух в Оленівці російським терактом для приховування воєнних злочинів, дискредитації ЗСУ та зриву постачання зброї від партнерів.

Згодом в українській розвідці повідомили, що Росія так і не надала офіційних відповідей стосовно списків загиблих і поранених.

Також уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомляв, що Росія готова повернути тіла вбитих захисників, але після закінчення "розслідування".

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