У чоловіка був бойовий досвід на момент прийняття в бригаду.

У 30 окремій механізованій бригаді імені князя Острозького роозповіли деталі про військовослужбовця Тимофія Шадуру, якого попередньо вважають Героєм, розстріляним окупантами за гасло "Слава Україні".

Як повідомив представник бригади у коментарі "Українській правді", Тимофій Шадура, 1982 року народження, був мобілізований у грудні 2022 року.

За даними, наданими військовослужбовцем, він мав бойовий досвід і раніше проходив строкову службу у 92 бригаді.Шадура народився та мешка у селі Мала Деревичка Любарського району Житомирської області. Там живуть мати героя і двоє його братів.

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Сам Шадура у наданих для бригади документах зазначив, що він не одружений.

Розстріл українського Героя за слова "Слава Україні!"

У понеділок, 6 березня, у мережі з'явилося відео, на якому росіяни по-звірячому розстрілюють беззбройного українського воїна після того, як він вимовив: "Слава Україні!".

Сьогодні 7 березня 30-та окрема механізована бригада ім.князя Костянтина Острозького повідомила, що, за попередніми даними, розстріляного українського військовослужбовця звуть Тимофій Шадура.

У Генштабі заявили, що жодна смерть нашого воїна не залишиться без відплати. Однак українські воїни зроблять це у законний та справедливий спосіб – на полі бою, в суді або в міжнародному трибуналі.

Поки особа розстріляного воїна встановлена лише попередньо. За версією журналіста Юрія Бутусова, розстріляним росіянами українським захисником може виявитися Марцієвський Олександр. Він був бійцем 119 бригади ТрО, а не 30 окремої механізованої бригади. Наразі цю інформацію ніхто офіційно не підтверджував.

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