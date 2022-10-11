Громадян закликають перебувати в укриттях.

У Хмельницькій та Одеській областях лунають вибухи, працює українська система протиповітряної оборони.

Про це повідомив голова Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Гамалій, а також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

"В Хмельницькій області чути вибухи", - наголосив Голова ОВА.

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Гамалій уточнив, що працює протиповітряна оборона.

"Бережіть себе! Залишайтеся в укриттях!", - додав він.

"Ворог продовжує спроби наносити удари по нашій та сусідньої (Миколаївскої – УНІАН) областях. Вночі силами ППО збито 3 дрони-камікадзе. Наразі підроздила ППО ведуть бойову роботу. Прошу знаходитись в укриттях до оголошення відбою повітряної тривоги", - підкреслив Марченко.

Як повідомляв УНІАН, 10 жовтня по території Хмельницької області російські окупанти випустили сьогодні шість ракет. Під удари потрапили й інші українські міста.

Масований удар по Україні - що відомо

Як повідомляв УНІАН, вчора вранці, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних та авіаційних удари по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

За даними Генерального штабу Збройних сил України, зранку 10 жовтня Росія випустила по Україні 84 ракети, 56 з них було знищено.

Наразі відомо вже про 19 загиблих і 105 поранених.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

В українській розвідці наголосили, що масований ракетний удар російська влада готувала ще з початку жовтня.

У відповідь на ескалацію конфлікту американський президент Джо Байден наголосив, що ракетний терор Путіна не похитне підтримку США України. У вечірній розмові з Зеленським головною темою була передача сучасних систем ППО.

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