У заяві прес-служби президента Зеленського також йдеться про розмову з Байденом.

Президент США Джо Байден сьогодні розмовляв з президентом України Володимиром Зеленським.

Він висловив засудження ракетних ударів Росії по території України, в тому числі по Києву, і пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони, йдеться в заяві Білого дому.

У тому числі йшлося про передові системи протиповітряної оборони.

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Він також підкреслив свою постійну взаємодію з союзниками і партнерами, щоб продовжувати покладати витрати на Росію, притягати Росію до відповідальності за її військові злочини і злодіяння і надавати Україні допомогу в області безпеки, економічну і гуманітарну допомогу.

У заяві прес-служби президента Зеленського також йдеться про розмову з Байденом.

"Провів продуктивну розмову з президентом США Джо Байденом. Головною темою обговорення була ППО. Зараз це пріоритет номер один у нашій оборонній співпраці", - підкреслив президент України.

Він додав, що лідерство Америки дуже важливе для України в питанні жорсткої позиції G7 і підтримки резолюції України на Генеральній Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

Масований удар РФ по Україні: деталі

Як повідомляв УНІАН, вранці сьогодні, 10 жовтня, російські окупанти завдали понад 84 ракетних і авіаційних ударів по території України. Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях.

Від терористичної атаки загинули 12 людей, понад 80 поранені або травмовані.

Увечері Зеленський повідомив, що на 11 жовтня заплановано екстрене засідання G7, яке стосуватиметься агресії Росії проти України.

Зокрема, удари були зафіксовані у Вінницькій, Львівській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Житомирській та Київській областях. Після цього у деяких з них

Повідомлялося, що від терористичної атаки загинули 12 людей, понад 80 поранені або травмовані.

Пізніше російський диктатор Володимир Путін визнав обстріл українських міст і об'єктів критичної інфраструктури, а також пригрозив Україні новими ударами.

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