Протягом доби на фронті відбулось 59 бойових зіткнень.

На сході та півдні України обстановка залишається складною, ворог робив спроби штурмувати позиції Сил оборони. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Синьківки, Іванівки Харківської області та Надії Луганської області. Тут наші воїни відбили понад 10 атак. Противник завдав авіаційних ударів в районах Піщаного, Новосергіївки та Чернещини Харківської області. На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області та вели безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області.

За даними Генштабу, на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах населених пунктів Авдіївка, Керамік, Сєверне, Первомайське, Степове Донецької області. Загалом Сили оборони відбили 15 атак загарбників на цьому напрямку. Також противник завдав авіаційного удару в районі Ласточкіного Донецької області.

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Також ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші воїни відбили близько 20 атак. Також противник завдав авіаційного удару поблизу Костянтинівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районах Пречистівки та Золотої Ниви Донецької області.

Російські окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області.

На Лиманському напрямку ворог не штурмував, а завдав авіаційних ударів в районах Серебрянського лісництва, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області.

Як повідомляє Генштаб, Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, наступальні (штурмові) дії на Бахмутському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Війна в Україні - новини

Як повідомляв УНІАН, сьогодні президент Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо безпеки у Чорному морі, а також заслухав доповіді командувачів про ситуацію в Куп'янську, Авдіївці, Херсоні.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телемарафону розповів, що наступна - третя хвиля наступу російських окупантів на Авдіївку - буде потужнішою, ніж попередні, бо ворог робить висновки з помилок.

Противник робить певні перегрупування, підтягує техніку, особовий склад. За словами Барабаша, третя хвиля наступу окупантів може бути потужнішою за дві попередні, бо ворог робить висновки зі своїх помилок. Крім того, на думку керівника міста, через погіршення погодних умов буде ускладнюватись логістика для Сил оборони.

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