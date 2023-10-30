Загарбники тиснуть і намагаються штурмувати позиції українських захисників.

Російські окупаційні війська під Авдіївкою Донецької області перегруповуються, підтягуючи техніку й перекидаючи особовий склад.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив, що найближчими днями на цій ділянці фронту очікується нова хвиля штурмів ворога.

Наразі ситуація під Авдіївкою складна. За словами Барабаша, загарбники тиснуть і намагаються штурмувати позиції українських захисників.

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"Зараз здебільшого окупанти проводять активності своєю піхотою, йде перегрупування з їхнього боку. Вони підтягують багато техніки, перекидають особовий склад з інших напрямків. Ми розуміємо, що найближчими днями буде нова хвиля", - розповів начальник Авдіївської МВА.

Війна в Україні - оборона Авдіївки

За даними ISW, російські окупаційні війська готуються атакувати Авдіївський коксохімічний завод, який розташований на північ від міста.

Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив, що ворог накопичив на Авдіївському напрямку 40 тисяч військових. Звичайні солдати РФ бачать величезні втрати, починають відмовлятися йти на війну помирати. Тому, російське командування обманює, залякує і навіть застосовує фізичну силу до рядового складу. Як наслідок, останні почали здаватися в полон, бо не бачать для себе якогось іншого варіанту.

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