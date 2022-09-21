У розвідці додали, що Росія хоче приєднати захоплені українські регіони, щоб заявити про напад на територію РФ.

Президент РФ Володимир Путін оголосив часткову мобілізацію у Росії з декількох причин.

Про це заявив представник ГУР Вадим Скібіцький у коментарі "РБК-Україна".

За його словами, однією з причин є спроба виснажити Україну затяжною війною. Крім того, Кремль намагається створити необхідні резерви, а також забезпечити розгортання додаткових з'єднань та частин.

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Представник ГУР додав, що Росія планує провести фіктивні "референдуми" на тимчасово захоплених територіях України, аби змінити риторику й подачу ситуації щодо війни.

"Якщо агресор приєднає ці території до Росії, вони вже будуть говорити, що Україна веде наступ на території Російської Федерації. І це вже буде зовсім інша подача ситуації саме для внутрішнього використання. Тоді вони зможуть спокійно говорити, що Україна нападає на російські території і тому їх необхідно захищати, зокрема шляхом мобілізації", - пояснив Скібіцький.

Мобілізація в Росії

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив початок часткової мобілізації в країні. За словами російського керівництва, залучати до війни проти України будуть в першу чергу громадян, які мають бойовий досвід до 300 тисяч осіб.

Заява Путіна узгоджується з аналізом багатьох західних експертів, що Росія відчуває потребу в людських ресурсах для продовження війни, а сам Путін не відмовляється від початкового наміру окупувати всю територію України. Паралельно ватажок ПВК "Вагнера" займається вербуванням ув'язнених.

Водночас у Москві - на тлі перших успіхів контрнаступу ЗСУ на Харківщині - заявили про термінове проведення "референдумів" в окупованих районах на Сході та Півдні України. Ряд західних країн вже заявили, що не визнають результати їх проведення. США окремо зазначили, що Росія "за це поплатиться".

Також в РФ, напередодні промови Путіна, значно посилили покарання за здачу в полон і дезертирство.

У зв'язку з мобілізацією в Росії 21 вересня намічаються протести по всій країні. Водночас Московська прокуратура нагадала росіянам про кримінальну відповідальність за участь у них.

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