Крім цього, американський військовий заявив, що оголошена Путіним часткова мобілізація в РФ була провальною.

РФ навряд чи зможе сконцентрувати потрібну кількість добре підготовлених військових, щоб почати в Україні новий наступ у лютому наступного року.

Таку думку висловив екс-командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес, коментуючи слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про наступ росіян у лютому.

"Я сумніваюся, що Росія зможе зібрати сили такого розміру за цей час, тим паче належної якості", - написав Годжес у Twitter.

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Нагадаємо, Залужний дав інтерв’ю виданню The Economist, у якому зазначив, що росіяни готують близько 200 тис. нових солдатів. "Я не маю сумнівів, що вони знову підуть на Київ", - сказав він.

Крім цього, американський військовий заявив, що оголошена Путіним часткова мобілізація в РФ була провальною.

Він також додав, що перебільшення потенціалу нових російських наступальних операцій грає на руку тим, хто шукає відмовки, щоб не допомагати Україну.

Ймовірність нового наступу на Україну

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що РФ готує близько 200 тис. нових солдатів, які на його думку, знову підуть на Київ.

Міністр оборони України Олексій Резніков також вважає, що Росія планує почати нову хвилю наступу у лютому 2023 року.

В українській розвідці зазначили, що наступальні дії Російської Федерації можливі, однак стан її армії погіршився за час повномашстабної війни в Україні.

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