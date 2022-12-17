За його словами, Росія хоче помститися Україні.

Україна усвідомлює ймовірність нового наступу РФ у 2023 році, адже росіяни ніколи не відмовлялися від цього.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю TF1 INFO. За його словами, питання в тому, чи здатна Росія на новий наступ.

"Так, ми це цілком усвідомлюємо. Ми можемо зрозуміти їхнє бажання помститися, це залишається їхньою одержимістю, їхнім бажанням напасти на нашу країну, окупувати нашу територію. Вони ніколи не відмовлялися від цього проекту, я вважаю. Але питання в тому, чи здатні вони на це? І чи здатні ми впоратися з цим? Але я впевнений, що їх бажання досягти цього все ще є", - пояснив український лідер.

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Загроза нового наступу

Як раніше повідомляв УНІАН, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що РФ готує близько 200 тис. нових солдатів, щоб знову піти на Київ.

Міністр оборони України Олексій Резніков також вважає, що РФ хоче почати нову хвилю наступу у лютому 2023 року.

Водночас екс-командувач Сухопутних сил США в Європі генерал-лейтенант Бен Годжес впевнений, що РФ навряд чи зможе сконцентрувати потрібну кількість добре підготовлених військових, щоб почати в Україні новий наступ у лютому наступного року.

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