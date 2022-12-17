Якщо б таке рішення було прийнято, то це було б самогубством і з військової точки зору, і з політичної.

Станом на сьогодні Білорусь не готова до повноцінної участі в наземній операції проти України.

Росія використовує цю країну як полігон для навчання, тренування частково мобілізованих, а також як база для постачання озброєнь, зокрема важких, повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі всеукраїнського телемарафону.

"Маневри, які ми бачимо - пересування, передислокації - зорієнтовані на те, щоб відволікати українські сили і тримати певну кількість українських сил оборони на білоруському напрямку, щоб вони не могли бути перекинуті на інший напрямок", - зазначив Юсов.

Він підкреслив, що глобальна ситуація не змінилася і Білорусь залишається не готовою для участі у війні.

"Сьогодні Білорусь навіть разом з частково мобілізованими не готова до повноцінної участі в наземній операції. Якщо б таке рішення було прийнято, то це було б самогубство і з військової точки зору, і з політичної. Якщо врахувати, що найбільш елітні підготовлені російські частини вже знищені на території України, то сьогодні білоруська армія, можливо, навіть в середньому краще підготовлена, ніж російська, але їхніх зусиль і за кількістю, і за іншими показниками не вистачає для формування ударних угруповань", - зазначив Юсов.

Представник ГУР також наголосив, що українські сили оборони готові до різних сценаріїв, зокрема з білоруського напрямку, тому "несподіванки не буде".

Війна в Україні: загроза з боку Білорусі

Росія всіляко намагається втягнути білоруську армію у війну проти України. Зараз у Генштабі ЗСУ зазначають, що Білорусь може готуватися до участі у війні проти України. У цій державі з середини жовтня триває нарощування російської військової присутності, а керівництво країни робить кроки, котрі можуть свідчити про підготовку до участі в агресії проти України.

А на думку радника Офісу президента Олексія Арестовича, загроза повторного вторгнення з боку Білорусі теоретично є, але до її реалізації справа може і не дійти. Він додає, що безпосередньої загрози з Білорусі зараз немає навіть від російських військ.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний нещодавно заявив, що РФ готує 200 тисяч військовослужбовців для війни проти України. Він переконаний, що окупанти зроблять ще одну спробу захопити Київ. Утім, аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають малоймовірними шанси росіян захопити Київ, навіть якщо вони знову нападуть з території Білорусі.

Генерал-лейтенант США Бен Ходжес вважає, що Росія навряд чи зможе сконцентрувати необхідну кількість добре підготовлених військових, щоб почати новий наступ в лютому наступного року.

За словами президента Володимира Зеленського, Україна усвідомлює ймовірність нового наступу РФ у 2023 році, адже росіяни ніколи не відмовлялися від цього.

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