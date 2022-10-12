Ця допомога передбачає надання українській армії зимового одягу і спорядження, артилерійських снарядів і засобів зв'язку.

Канада оголосила про надання Україні нової військової допомоги на 47 мільйонів канадських доларів.

Про це повідомляє канадський телеканал CBC.

Зокрема, міністр оборони Канади Аніта Ананд оголосила про новий пакет військової допомоги для України у штаб-квартирі НАТО у Брюсселі.

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Нова допомога передбачає надання Україні зимового одягу і спорядження, артилерійських снарядів і засобів зв'язку.

Нова допомога для України

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 жовтня, Німеччина заявила, що зобов'язується передати Україні додаткові гаубиці Panzerhaubitze 2000 і реактивні системи залпового вогню MARS II.

Нідерланди зобов'язалися передати Україні зенітні ракети для посилення протиповітряної оборони на загальну суму 15 млн євро. Окрім цього, 9 жовтня стало відомо, що Німеччина відправить Україні пакет допомоги на 11 мільйонів євро.

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