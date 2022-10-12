Скільки саме ракет Україна отримає від Нідерландів, невідомо.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен під час зустрічі НАТО у Брюсселі у середу, 12 жовтня, оголосила про передачу Україні додаткових зенітних ракет вартістю 15 мільйонів євро для посилення захисту неба.

Про це пише De Telegraaf.

Нідерланди зазвичай не розкривають інформацію про надання військової допомоги для України. Проте цього разу уряд країни вирішив зробити виняток, аби показати, що останні масовані ракетні обстріли українських міст з боку Росії не залишаться без відповіді.

Відео дня

"Єдиний результат, якого досягне Путін – це те, що ми будемо постачати ще більше через такого роду атаки", – наголосила Оллонгрен.

Міністерка оборони не зазначила, скільки саме ракет отримає Київ. Очікується, що вони будуть використовуватися в зенітних установках, які будуть надані Україні іншими державами.

Нідерланди також розглядають можливість безоплатної передачі Україні обладнання, яке українська армія зможе використати взимку. Водночас Оллонгрен не стала брати на себе зобов'язання щодо постачання в Україну більшої кількості броньованих гаубиць.

"Ми завжди маємо дивитися, які броньовані гаубиці ми можемо зараз поставити, а які нам потрібні для власної готовності та навчань. Ми завжди шукаємо баланс", – резюмувала вона.

Ракетний удар по Україні: яку допомогу обіцяють партнери

Після масованих обстрілів Росією українських міст 10–11 жовтня країни Заходу пообіцяли посилити військову підтримку України.

У Білому домі вирішили прискорити постачання в Україну сучасних систем протиповітряної оборони NASAMS. Президент США Джо Байден також висловив засудження ракетних ударів Росії по території України, в тому числі по Києву, і пообіцяв продовжувати надавати Україні підтримку, необхідну для самооборони,.

Європейський інвестиційний банк перерахував Україні додаткові 550 млн євро на ремонт пошкоджених об'єктів енергетичної інфраструктури та підтримання стабільності української електромережі.

Вас також можуть зацікавити новини: