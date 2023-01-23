Теперішні російські "мобіки" вже відрізняються від тих, які прийшли на нашу територію в жовтні.

Українська розвідка очікує, що після заміни командувача Об'єднаного угрупування російських окупантів в Україні на Валерія Герасимова росіяни змінять тактику.

Як зазначив заступник начальника ГУР МО генерал-майор Вадим Скібіцький в інтерв’ю "Укрінформ", "почерк" нового очільника окупаційних військ вже відчутний.

"За такий короткий період часу ще складно сказати, наскільки змінилася тактика, але те, що зміни будуть, ми знаємо однозначно. Ми бачимо, як зараз переміщуються, куди перегруповуються їхні підрозділи повітряно-десантних військ. Це і є почерк Герасимова. Чому? Тому що на початку повномасштабної агресії ми чітко знали, що на всіх напрямках у другому ешелоні, по суті, в стратегічному резерві перебували десантники, а в наступі на Київ вони взагалі виконували основне завдання. Ми очікуємо, що й зараз буде більш активне застосування повітряно-десантних військ. … Насамперед через те, що при командуванні Герасимова повітряно-десантні війська росії за перші півроку великої війни в Україні, майже наполовину були вибиті. А це елітні війська - 76-та дивізія, 106-та, 98-ма… До речі, остання була перекинута з Херсонського напрямку на інші, більш важливі за їхніми оцінками", – каже Скібіцький.

Відео дня

Крім цього, заступник голови української розвідки попередив, що росіяни почали більш реально оцінювати нашу потужність, робити висновки і коригувати свою тактику.

"У лютому вони заходили колонами без будь-якого прикриття, без організованої системи ППО, і ми знищували все, що йшло на Київ, прямо в колонах. Тепер вони усвідомили, що тут їх ніхто не зустрічатиме квітами. Чим більше ми воюємо, тим більше вони роблять висновки. Вони зараз вибудовують більш чітку систему управління по всій лінії фронту, це ми чітко бачимо. Вони змінюють тактику застосування своїх підрозділів. Якщо рік тому це були БТГр, батальйоні тактичні групи, то зараз вони повернулися до класичної схеми – бригада, полк, батальйон. Вони почали створювати штурмові загони, які нараховують 140-160 осіб. Такі загони включають механізовані підрозділи, танки, артилерію, міномети, протитанкові засоби - щоб прориватися на окремих ділянках саме завдяки штурмовим діям", – каже генерал-майор.

Скібіцький також акцентує, що тепер окупанти намагаються штурмувати із потужними ударами з артилерії, а також атакувати ракетами у такий спосіб, аби обійти українську ППО.

"А ще тактика "Вагнера", яка була застосована спочатку в Бахмуті, потім в Соледарі. Вони намагаються вести штурмові дії за рахунок нанесення потужних артилерійських ударів з метою повного знищення наших позицій оборони. І це - хвиля за хвилею йде, незважаючи на колосальні людські втрати, які вони несуть. Вони вносять певні зміни і в застосування крилатих ракет. Кожен раз, ви це бачите, вибираються інші рубежі пусків, інші маршрути польоту авіації. Вони намагаються обходити нашу ППО, знають на яких напрямках вона сильна, на яких не дуже. Це все реальні приклади того, що - так, противник вчиться. Чим довше тривають бойові дії, тим більше досвіду набирає ворог. І загроза в тому, що теперішні їхні відмобілізовані вже відрізняються від тих, які прийшли на нашу територію в жовтні місяці", – акцентує заступник очільника ГУР МО.

Зміна командувача окупаційних військ - що варто знати

11 січня начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов був призначений командувачем Об'єднаним угрупуванням російських окупантів в Україні. Раніше цю посаду займав Сергій Суровікін, якого тепер було понижено у посаді - від став заступником Герасимова.

Українська розвідка повідомила, що кремлівський диктатор Володимир Путін доручив Герасимову захопити Луганську і Донецьку області до березня. Своєю чергою секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що ця перестановка є свідченням того, що росіяни прагнуть зробити "крайній ривок".

Експерти також наголошують, що перестановки, крім іншого, пов’язані із боротьбою за вплив в оточенні президента РФ. Сергій Суровікін був фаворитом силовиків, тож його пониження може свідчити про прагнення послабити їхню владу.

Пентагон натомість акцентує, що чергові перестановки підтверджують "системні проблеми" російського війська.

Вас також можуть зацікавити новини: