Такого висновку дійшли західні спецслужби на основі перехопленої розмови російських військових.

За кілька тижнів до початку повномасштабного вторгнення в Україну в російській армії обговорювалися сценарії можливого ядерного удару по Німеччині.

Про це пише Welt з посиланням на джерела.

До таких висновків дійшли західні спецслужби, які перехопили розмову росіян під час планових маневрів флоту РФ у Балтійському морі наприкінці минулого року.

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Зазначається, що в радіоповідомленні військових говорилося про ядерні удари по трьох цілях: Берліну, авіабазі США в Рамштайні і авіабазі Бюхель, де Штати зберігають ядерні бомби. Експерти з безпеки по-різному оцінили цю інформацію.

Частина з них вважає, що використання ядерної зброї зазвичай обговорюється і тренується на військових навчаннях — це траплялося і під час маневрів НАТО. Такі розмови не завжди становлять реальну небезпеку. Однак, на думку інших - росіяни могли знати, що їх прослуховують, тому навмисно заговорили про ядерний удар, щоб залякати супротивників і розпалити страх на Заході.

Росія і загрози ядерного удару

Загрози держави-агресора посилилися після оголошення "часткової" мобілізації в Росії 21 вересня. Тоді президент РФ Володимир Путін заявити, що "роза Вітрів може повернутися" у бік Заходу.

Після пошкодження Кримського мосту в Кремлі ухилилися від прямої відповіді на питання про застосування ядерної зброї у відповідь на подібні події.

Пізніше глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, що ядерна доктрина поширюватиметься і на тимчасово захоплені території України, які РФ спробувала анексувати за підсумками фейкових "референдумів".

Експерти відзначають, що ядерні загрози Росії поки не виходять за рамки слів і реальна Підготовка до атаки не ведеться.

Президент Володимир Зеленський вважає, що ситуація на полі бою не вплине на рішення Росії щодо застосування ядерної зброї проти України. Водночас американський лідер Джо Байден задався питанням, чому кремлівський диктатор продовжує говорити про ядерну зброю, якщо не збирається його використовувати.

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