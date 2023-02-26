Заступник голови ГУР заявив, що метою очікуваного контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій України, в тому числі - Криму.

Українська армія буде готова перейти в наступ навесні. Конкретний момент залежить у тому числі й від поставок західної зброї.

Про це заявив заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, передає DW. За його словами, однією зі стратегічних цілей українського наступу буде спроба "вбити клин в російський фронт на півдні - між Кримом і материковою частиною Росії".

Скібіцький допускає, що Україна завдаватиме ударів по складах боєприпасів на території Росії, в тому числі, у Бєлгородській області. "Звідти стартують атаки на Україну. Це становить загрозу, наприклад, для Харкова", - сказав він.

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Заступник голови ГУР додав, що метою очікуваного контрнаступу є звільнення всіх окупованих територій України, в тому числі - Криму.

"Ми зупинимося тільки тоді, коли відновимо країну в межах 1991 року", - підкреслив Скібіцький.

Війна в Україні - контрнаступ ЗСУ

Як повідомляв УНІАН, станом на суботу, 25 лютого, російські війська окупували 1877 українських населених пунктів. За словами президента Володимира Зеленського, щохвилини загарбники працюють над збільшенням кількості окупованих міст і сіл України.

За оцінками аналітиків ISW, Україна має потенціал відновити ініціативу на полі бою у 2023 році за умови достатньої та своєчасної підтримки з боку країн-союзників. РФ не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можна було б розгорнути і змінити хід війни на свою користь.

Тим часом у Генштабі ЗСУ зазначили, що російські окупанти посилюють оборону Криму, зокрема, будують фортифікаційні споруди. Розвідка продовжує фіксувати поповнення Кримського угруповання ворог.

Тим часом, Україна виключає, що піде на будь-які територіальні поступки Росії по Криму, оскільки півострів буде служити зручним плацдармом для майбутніх хвиль агресії РФ. На думку глави військової розвідки Кирила Буданова, Україна поверне Крим комбінованим шляхом - силою і дипломатією.

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