Станом на суботу, 25 лютого, російські війська окупували 1877 українських населених пунктів.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників заходу, присвяченого солідарності Німеччини з Україною. За його словами, щохвилини загарбники працюють над збільшенням кількості окупованих міст і сіл України.
"Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей", – сказав президент у своєму зверненні.
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Наступ РФ набирає обертів – противник перекидає для штурмів додаткові війська. Водночас наступальні дії росіян під Бахмутом як і раніше обходяться для ворога у велику ціну. На думку експертів ISW, Росії бракує бойової потужності та ресурсів для підтримки нового наступу.
У вечірньому зведенні в Генштабі заявили, що російські окупанти продовжують атакувати позиції українських військ на Бахмутському напрямку. Водночас на Куп’янському та Лиманському напрямках супротивник вів безуспішні наступальні дії.