Президент наголосив, що загарбники постійно працюють над збільшенням кількості зламаних доль.

Станом на суботу, 25 лютого, російські війська окупували 1877 українських населених пунктів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час звернення до учасників заходу, присвяченого солідарності Німеччини з Україною. За його словами, щохвилини загарбники працюють над збільшенням кількості окупованих міст і сіл України.

"Ми воюємо на українській землі за те, без чого всі ви, друзі, не уявляєте власного життя. Це елементарна безпека. Це свобода та життя за законом. Це людська гідність і право кожної людини й кожної спільноти на повагу до себе. Це щастя жити в родині та можливість мріяти про безпечне й вільне майбутнє для своїх дітей", – сказав президент у своєму зверненні.

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Наступ РФ набирає обертів – противник перекидає для штурмів додаткові війська. Водночас наступальні дії росіян під Бахмутом як і раніше обходяться для ворога у велику ціну. На думку експертів ISW, Росії бракує бойової потужності та ресурсів для підтримки нового наступу.

У вечірньому зведенні в Генштабі заявили, що російські окупанти продовжують атакувати позиції українських військ на Бахмутському напрямку. Водночас на Куп’янському та Лиманському напрямках супротивник вів безуспішні наступальні дії.

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