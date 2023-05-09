Зокрема, будуть укладені контракти на закупівлю і виробництво для України системи протиповітряної оборони і боєприпасів.

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки оголосила про новий пакет безпекової допомоги для України на загальну суму до 1,2 мільярда доларів, у тому числі з метою зміцнення протиповітряної оборони і задоволення потреб в артилерійських боєприпасах.

Як повідомляє сайт Пентагону, нова допомога надаватиметься Україні в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні (USAI).

"Цей пакет в рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні підкреслює незмінну відданість США задовольняти найбільш термінові потреби України шляхом взяття зобов'язання надати у короткостроковій перспективі такі критичні спроможності як системи протиповітряної оборони і боєприпаси, одночасно нарощуючи потенціал Збройних сил України для оборони її території і стримування російської агресії впродовж довгострокової перспективи", - йдеться у повідомленні.

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В рамках Ініціативи безпекової допомоги Україні уряд США здійснює закупівлі озброєння у виробників або у партнерів. Сьогоднішнє оголошення являє собою початок процесу укладення контрактів для забезпечення України додатковими пріоритетними можливостями у майбутньому. Для доставлення в Україну цього озброєння знадобиться час.

При цьому, новий пакет безпекової допомоги передбачає надання Україні таких можливостей:

додаткові системи протиповітряної оборони і боєприпаси;

обладнання для інтеграції пускових установок західного зразка, ракет, і радарів з українськими протиповітряними системами;

боєприпаси для боротьби з безпілотними літальними апаратами;

снаряди для артилерії калібром 155мм;

послуги з комерційної супутникової зйомки;

підтримка для проведення навчання і технічного обслуговування.

Війна новини - допомога від США

Попереднього разу Сполучені Штати оголошували про пакет військової допомоги Україні 3 травня 2023 року на суму 300 мільйонів доларів. Серед іншого, ЗСУ було передано додаткові боєприпаси для HIMARS та авіаційні ракети Hydra-70.

З урахуванням нового пакета допомоги, військова допомога США Україні від початку російського повномасштабного вторгнення сягне майже 37 мільярдів доларів.

Своєю чергою, координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Вашингтон велику увагу приділяє наданню засобів протиповітряної оборони. Він наголосив, що українські захисники змогли збити більшість крилатих ракет, випущених на початку травня, завдяки засобам ППО, що були надані не лише Штатами, але й іншими країнами.

А президент США Джо Байден напередодні назвав українських військових і український народ "дивовижно хоробрими". "Ви озброїли, оснастили і навчили горду і хоробру українську армію та допомогли їм зберегти свободу і демократію", – сказав він 4 травня.

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