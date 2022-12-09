Атаки на російську столицю "були б чесною грою", але є причина, чому Україна може не завдати ударів по Москві.

Якщо українські безпілотники справді причетні до вибухів на військових аеродромах російських ВПС на відстані понад 500 км від російського кордону, це свідчить про те, що Україна тепер має технологічні засоби, щоб завдати удару по Москві, яка розташована за 400 км від кордону.

"Це зовсім не означає, що Україна збирається атакувати Москву. Насправді є вагомі причини, через які Київ утримується від нападу на Москву. Але можливість завдання удару по такому розгалуженому місту викличе кілька безсонних ночей у столиці", - цитує видання Forbes генерала австралійської армії у відставці Міка Раяна.

Зазначається, що атака на Москву означатиме серйозну ескалацію багатомісячної кампанії глибоких ударів України, яка досі була зосереджена на авіабазах, мостах і матеріально-технічних об’єктах, багато з яких знаходяться на окупованій російськими військами українській території, а більшість інших всередині Росії неподалік від кордону.

Відео дня

Разом із тим, пише Forbes, атаки на російську столицю "були б чесною грою". "Зрештою, російські війська бомбили Київ, а також інші українські міста", - пише видання.

У Москві вистачає потенційних стратегічних цілей. І Україна має кілька способів завдавання ударів. Найпростішим, але найризикованішим є диверсія людьми.

Альтернатива диверсії - удар безпілотників. Атака на військові аеродроми РФ, принаймні частково, могла здійснюватися українськими реактивними розвідувальними безпілотниками Ту-141, які залишилися з радянських часів. Українські військово-повітряні сили, імовірно, замінили камери безпілотників на вибухівку та запрограмували їхні інерційні навігаційні системи, щоб запустити їх у землю в Дягілєво та Енгельсі. Скільки Ту-141 і аналогічних Ту-143 залишилося в українських ВПС, невідомо. Але немає жодної технічної причини, чому Київ не міг би націлити їх на Москву. Безпілотники можуть працювати на відстані до 620 миль.

І не варто припускати, що російська ППО легко збиватиме безпілотники. Неодноразові українські рейди довели як неадекватність російської протиповітряної оборони, так і здатність українських планувальників знайти шляхи подолання цієї оборони.

"Головна причина, чому українці можуть не вдарити по Москві, полягає в тому, що рейди на населені пункти можуть поставити під загрозу мирне населення. Насправді коли мова заходить про російські рейди на українські міста, їхня суть полягає в тому, що вони вбивають, завдають шкоди, витісняють і залякують мирних жителів", - пише Forbes.

Видання наголошує, що мета Росії - тероризувати українське населення, щоб послабити підтримку військових зусиль. Але вже неодноразово було доведено, що напади на міста зазвичай посилюють опір цивільного населення, а не зменшують його.

Вибухи на військових аеродромах в Росії

Як повідомляв УНІАН, 5 грудня стало відомо про вибухи на авіабазах "Енгельс" і Дягілєво у Росії. В результаті атаки були пошкоджені літаки Ту-95, які раніше брали участь в масованих ракетних ударах по Україні. У Дягілєво також вибухнув бензовоз, внаслідок чого загинули три людини, ще 6 отримали поранення.

Трохи згодом російське міністерство оборони визнало вибухи на цих військових аеродромах. Там заявили, що удари були завдані "безпілотними літальними апаратами радянського виробництва", які нібито запустила Україна.

У британській розвідці вважають, що після цього Росія, напевно, перемістить стратегічні бомбардувальники для розосередження на різних авіабазах.

За даними видання Politico, Україна атакувала два російських аеродроми за сотні кілометрів від кордону, використовуючи модифіковані безпілотники радянського часу. Ця атака свідчить про здібності української оборонної промисловості до інновацій, тоді як РФ змушена купувати дешеві іранські безпілотники.

За даними газети The New York Times, вибухи на авіабазах в Енгельсі та Дягілєво - "найнахабніша атака" України, яка продемонструвала спроможність знищувати цілі на таких великих відстанях від кордону. Видання пише, що Безпілотники були запущені з території України, і принаймні один з ударів коректували спецпризначенці поблизу бази.

Вас також можуть зацікавити новини: