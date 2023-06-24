Втрати росіян в Україні за минулу добу зросли майже 600 осіб, також знищено, зокрема, 30 ворожих артилерійських систем, 7 танків та 6 бойових броньованих машин.
Загальні втрати супротивника у живій силі тепер становлять приблизно 223 910 осіб (+580 за добу), про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook, опублікованому у суботу вранці, 24 червня.
За його даними, також упродовж доби ліквідували 4 ворожі засоби протиповітряної оборони, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 гелікоптер, 14 крилатих ракет, 13 дронів оперативно-тактичного рівня, 3 одиниці спецтехніки, а також 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.
Ситуація на фронті в Україні - зараз це варто знати
За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби росіяни марно намагалися наступати на трьох напрямках - Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському. Вранці 23 червня у Генштабі зазначали, що супротивники 22 числа даремно наступали на чотирьох напрямках - Лиманському, Авдіївському, Куп’янському й Мар’їнському.
На Донбасі за дві доби відбулося понад 50 боїв. Супротивники зазнають величезних втрат. Загальні втрати Росії в Україні на 23 червня становили приблизно 223 330 супротивників.