Супротивник, зокрема, за добу втратив чотири засоби ППО.

Втрати росіян в Україні за минулу добу зросли майже 600 осіб, також знищено, зокрема, 30 ворожих артилерійських систем, 7 танків та 6 бойових броньованих машин.

Загальні втрати супротивника у живій силі тепер становлять приблизно 223 910 осіб (+580 за добу), про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ у Facebook, опублікованому у суботу вранці, 24 червня.

За його даними, також упродовж доби ліквідували 4 ворожі засоби протиповітряної оборони, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 гелікоптер, 14 крилатих ракет, 13 дронів оперативно-тактичного рівня, 3 одиниці спецтехніки, а також 23 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

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За даними Генштабу ЗСУ, минулої доби росіяни марно намагалися наступати на трьох напрямках - Авдіївському, Мар’їнському та Лиманському. Вранці 23 червня у Генштабі зазначали, що супротивники 22 числа даремно наступали на чотирьох напрямках - Лиманському, Авдіївському, Куп’янському й Мар’їнському.

На Донбасі за дві доби відбулося понад 50 боїв. Супротивники зазнають величезних втрат. Загальні втрати Росії в Україні на 23 червня становили приблизно 223 330 супротивників.

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