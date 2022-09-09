Зокрема, атаки відбито в районі Костянтинівки, Прудянки, Руських Тишків, Вірнопілля, Миколаївки Другої, Зайцевого, Авдіївки, Кам’янки, Побєди та Безіменного.

Українські захисники успішно відбили атаки ворога в районах 10 населених пунктів.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

Як зазначається, підрозділи Сил оборони утримують займані позиції та не дають можливості ворогу просуватися вглиб території України.

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"Наші воїни успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне", - заявили в Генштабі.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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