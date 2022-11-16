Держава вважає, що на поточному етапі ескалації в цьому немає необхідності.

На поточному етапі ескалації відносин з Російською Федерацією Польща, можливо, не буде застосовувати 4 статтю договору НАТО. Однак держава тримає цей інструмент напоготові і ще не прийняла остаточне рішення.

Таку заяву зробив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на спільному брифінгу з президентом Анджеєм Дудою. Він повідомив: "сьогодні я можу сказати, що більшість зібраних нами свідчень показують, що на цьому шляху ескалації, можливо, залучення статті 4 на цей раз не буде потрібно. Але цей інструмент все ще в наших руках, і ми ще не прийняли рішення".

Моравецький також додав, що всі процедури НАТО у випадку з падінням ракети в Польщі спрацювали належним чином. Це показує силу і злагодженість Альянсу. Подальші дії правоохоронних служб держави будуть спрямовані на зміцнення східного та північного кордонів.

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Нагадаємо, 4 стаття договору НАТО дозволяє одному з учасників блоку скликати союзників для консультацій з питань загроз безпеці, територіальній цілісності або політичній незалежності.

Падіння ракети в Польщі: основні деталі

У вівторок, 15 листопада, в Пшеводові, який знаходиться в 65 кілометрах від українсько-польського кордону, впали дві ракети. В результаті події загинули дві людини. Польща відразу почала розслідування інциденту. Він стався під час масованого терористичного бомбардування України Росією.

Президент США Джо Байден заявив, що ракети, які впали в Польщі, навряд чи були запущені з РФ. А в коментарях журналістам офіційні американські особи назвали ракети українськими. Це нібито боєприпаси для ППО, якими Україна намагалася збити російські ракети.

За даними МЗС Польщі, ракети були виробництва РФ. А президент Дуда заявив на брифінгу з Моравецьким: "Є велика ймовірність, що це була ракета української ППО". Доказів запуску її з території Росії поки немає.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц і прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте звинуватили в падінні ракет на території Польщі саме РФ. За їх словами, інцидент став наслідком масованого обстрілу України агресором.

Сьогодні, 16 листопада, посли 30 країн НАТО зібралися в Брюсселі для проведення екстрених переговорів щодо інциденту в Польщі. Прес-конференцію за підсумками зустрічі проведе генсек Альянсу Йенс Столтенберг.

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