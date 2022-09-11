За попередніми даними, це міг бути винищувач Су-34.

У Криму впав російський військовий літак. За попередньою інформацією, пілоти встигли катапультуватись.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал "База".

За даними каналу, російська "пташка" впала на кордоні Різнодільненського та Красноперекопського району близько 6 години ранку. Літак нібито "приземлився" в полі. Ймовірно, це міг бути винищувач Су-34.

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"Льотчики встигли катапультуватись, пізніше їх забрали військові. Про причини падіння поки що невідомо", - йдеться у повідомленні.

Окупанти наразі не коментують самоліквідацію свого винищувача.

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили понад 52 тисячі окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

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