Заходу давно варто надати Києву матеріальну і моральну підтримку, яка буде потрібна для досягнення повної військової перемоги.

ЗСУ цілком здатні повернути Крим під контроль України протягом 2023 року.

Про це в коментарі Newsweek сказав колишній командувач армією США, генерал у відставці Бен Годжес.

"Вони (українці – ред.) поставили умови, за яких вони можуть відновити повний суверенітет, включаючи Крим, Я думаю, протягом наступного року", – зазначив він. Відео дня

Через півроку повномасштабних боїв "друга армія світу" стала "другою армією в Україні", іронічно підкреслив Годжес, натякаючи на провали Росії.

"Через стільки часу Росія досі контролює менше 20% території України, її можливості для подальших наступальних операцій практично вичерпані", – пояснив екс-генерал.

За словами Годжеса, Заходу давно варто надати Києву матеріальну і моральну підтримку, яка буде потрібна для досягнення повної військової перемоги.

"Необхідно заявити, що ми хочемо, щоб Україна перемогла, що ми хочемо, щоб вона повернула собі всю свою територію, що ми хочемо, щоб вона могла захистити себе в майбутньому, і що ми збираємося зробити все необхідне, щоб допомогти їй у цьому", – додав Годжес.

Вашингтон повністю усвідомлює потреби України для повної деокупації території: "Ми не повинні публічно знати, які ці потреби, ви ж не хочете, щоб ворог знав про ваші можливості і недоліки... Я на 100% впевнений, що Пентагон і Радбез точно знають, що потрібно Україні, що українці їм це вже сказали".

Годжес при цьому зазначив, що заявлені США цифри поставленого озброєння не мають ніякого значення, важливий відсоток співвідношення поставленої зброї і тієї кількості зброї, які просить Київ: "Я дійсно хотів би почути, що ми поставили 80% того, що необхідно Україні, щоб перемогти Росію і повернути свою територію, і ми працюємо на решту 20%".

Війна в Україні: актуальні дані

ЗСУ пішли у контрнаступ на Херсонському та Харківському напрямках. 8 вересня Генштаб прозвітував про деокупацію низки сіл у Харківській області, а також міста Балаклії, яке було під контролем РФ 6 місяців.

Усього за три дні захисники просунулися під Харковом на 50 км углиб окупованих Росією територій. З 1 вересня звільнено понад тисячу квадратних кілометрів української землі, зазначив президент Володимир Зеленський.

Після Балаклії, вважають аналітики з Інституту вивчення війни, українці можуть звільнити за 72 години і Куп'янськ – це важливий логістичний шлях, що забезпечує угруповання ворога на сході України.

На думку американського генерала Марка Міллі, контрнаступ ЗСУ досі поки що на ранніх стадіях, але вже помітний стійкий прогрес.

З початку повномасштабної війни ЗСУ знищили вже 51 900 окупантів та тисячі одиниць ворожої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: