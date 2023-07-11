Окупанти розмістили склад на елеваторі.

На окупованій частині Херсонщини у Новоолексіївці знищено ворожий склад боєприпасів. Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

"Нічна бавовна у "глибокому тилу". Розцвіла на захопленому елеваторі у поки що окупованій Новоолексіївці Херсонської області. Детонувало до світанку", - написав він.

Заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов повідомив у Facebook, що в Новоолексіївці елеватор, в якому окупанти розмістили склад БК, повністю знищено. Він зазначає, що, за попередньою інформацією, жертв серед мирного населення немає, а також великих руйнувань в селищі теж немає - вибито вікна і двері, побитий де-не-де шифер.

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"Елеватор досі димить, подаючи знак всім патріотам Генічеської громади, що звільнення буде", - написав він.

Втрати Росії в Україні - актуальні дані

За даними Генштабу, 10 липня знищено 540 російських окупантів та багато їхньої техніки - зокрема, 17 бойових броньованих машин і 14 артилерійських систем, 4 РСЗВ та один гелікоптер.

Сьогодні також, одразу з кількох джерел, було підтверджено знищення підрозділу "Ахмата" на Бахмутському напрямку. "Кадирівців" туди перекинули напередодні з-під Мар'їнки, щоби посилити угрупування військ РФ на околицях Бахмута.

На цьому гарні новини не закінчуються. Українськими захисниками була знищена російська ЗРС С-400 "Тріумф", у складі пускової 5П85СМ2-01 и РЛС 92Н6Е. Важливо ще розуміти, що дана ЗРС розміщується в глибокому тилу.

А в районі тимчасово окупованого Бердянська Запорізької області ліквідували російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Він безпосередньо брав участь у вторгненні РФ в Україну в 2022 році та завданні ракетних ударів по мирних громадянах та містах України.

Упродовж останніх 17 місяців втрати Росії в Україні, за підрахунком британської розвідки, становили у середньому 400 окупантів на день. І РФ через це майже напевно намагається побороти кризу бойового медзабезпечення.

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