Дана ЗРС розміщується в глибокому тилу окупантів.

Українськими захисниками була знищена Російська ЗРС С-400" Тріумф", у складі пускової 5П85СМ2-01 и РЛС 92Н6Е.

Як зазначив військовий експерт Олександр Коваленко, згідно з верифікованими даними це вже друга знищена ЗРС С-400.

"Важливо ще розуміти, що дана ЗРС розміщується в глибокому тилу", - додав він.

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Російські С-400 - подробиці

С-400 "Тріумф" - російський зенітний ракетний комплекс, зенітна ракетна система великої і середньої дальності. С_400 призначена для знищення всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу. Прийнята на озброєння 28 квітня 2007 року. Контрактна вартість одного дивізіону з чотирьох машин зенітного ракетного комплексу з - 400 близько 1250 млн. дол., або більше 97 млрд. руб.

Наприкінці минулого року в Білорусі заявили, що перші отримані від РФ комплекси С-400 і "Іскандер" поставлені на бойове чергування. У березні білоруські силовики злили пересування російських ЗРК С-400, показавши їх на відео з нібито затриманням екстремістів.

Військовий експерт Олег Жданов прогнозував, що є загроза нанесення удару ракетами С-400 з території Білорусі по Київській області - у відповідь на контрнаступ українських сил.

Зокрема, загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 11 липня 2023 року орієнтовно склали 414 засобів ППО.

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