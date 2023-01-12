Кадрові перестановки в РФ відображають ті виклики, з якими Москва зіткнулась, напавши на Україну 24 лютого.

У Пентагоні услід за Британією вважають, що кадрові перестановки в російському командуванні свідчать про "системні виклики" для Росії.

Речник Міноборони США, бригадний генерал ВПС Патрік Райдер, якого цитує CNN, заявив, що пониження за статусом генерала Сергія Суровікіна і заміщення його Валерієм Герасимовим показує "деякі з системних проблем, з якими російські військові зіткнулися з початку цього вторгнення".

"Ми говорили про деякі з цих речей з точки зору логістичних, командних та управлінських питань, проблем із забезпеченням, морального стану та значною мірою великої невдачі у досягненні стратегічних цілей, які вони поставили перед собою", - сказав Райдер.

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Райдер сказав, що Пентагон "продовжить відстежувати" такі кадрові перестановки в Росії.

"Я думаю, що світ волів би, щоб Росія зосередилася на виведенні військ з України і порятунку невинних життів, а не витрачала час на численні кадрові перестановки, і російські солдати і їхні сім'ї, ймовірно, теж хотіли б цього", - зазначив Райдер.

Відсторонення Суровікіна - що відомо

Суровікін пробув командувачем вторгненням в Україну трохи більше трьох місяців. Його прихід ознаменувався першими ракетними ударами по українській енергосистемі.

Сьогодні Шойгу понизив наближеного до Пригожина генерала на посаді, замінивши його начальником Генштабу ЗС РФ Валерієм Герасимовим. Провоєнна аудиторія обурюється, боячись, що кровожерливих атак на Україну стане менше.

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